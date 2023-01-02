Воздушная тревога в пяти областях Украины
Сирены воздушной тревоги сработали утром 4 января на территории пяти украинских регионов, свидетельствуют данные онлайн-карты оповещений.
С 07:36 по местному времени (09:36 по бакинскому времени) тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, а также Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Также сирены звучат в районах Запорожской области.
О взрывах и разрушениях не сообщалось.
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