Воздушная тревога в пяти областях Украины

Сирены воздушной тревоги сработали утром 4 января на территории пяти украинских регионов, свидетельствуют данные онлайн-карты оповещений.

С 07:36 по местному времени (09:36 по бакинскому времени) тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, а также Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Также сирены звучат в районах Запорожской области.

О взрывах и разрушениях не сообщалось.