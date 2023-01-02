Диспропорция в азербайджанском экспорте. Что это? наш комментарий
За одиннадцать месяцев минувшего года стоимость внешнеторгового оборота Азербайджана по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилась на 62,9 процента, а стоимость экспорта возросла на 83,5 процента.
Как утверждают представители правительства, это стало возможным благодаря дальнейшему расширению внешнеторговых связей и продвижению деловых контактов, повлекших за собой ощутимое расширение как географии азербайджанского экспорта, так и увеличения на 12 процентов количества продукции, экспортируемой страной. Доля промышленной продукции в ненефтяном экспорте Азербайджана превысила 62 процента, а остальные 38 составили экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов, полученных в результате ее переработки.
Оценку правительства подтверждает и статистика Государственного таможенного комитета, по данным которого за одиннадцать месяцев прошлого года во внешнеторговых операциях было задействовано 9.166 тысячи государственных и частных предприятий, а также более 53 тысяч физических лиц, осуществивших за этот период торговые операции со 184 странами мира.
Так, внешнеторговый оборот Азербайджана вырос за одиннадцать месяцев по сравнению с аналогичным показателем 2021 года в 1,6 раза, составив более 49.217 миллиарда долларов. При этом экспорт возрос в 1,8 раза, превысив 36,335 миллиарда, а импорт на 23,7 процента, составив свыше 12,881 миллиарда долларов.
Таким образом, положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле составило за одиннадцать месяцев прошлого года почти 23,455 миллиарда долларов, что почти в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2021 года, равнявшегося 10,5 млрд.
В целом положительную картину внешнеторгового оборота страны по-прежнему омрачает внутренняя структура экспорта, основной объем которого (92,6 процента) вновь пришелся на нефтегазовый сектор.
Для сравнения: если объем экспорта продукции нефтегазового сектора Азербайджана составил за указанный период почти 33,65 миллиарда долларов, то в ненефтяном секторе мы имеем куда более скромную цифру – всего лишь порядка 2,7 миллиарда долларов.
Причем столь явная диспропорция объясняется вовсе не ухудшением статистики ненефтегазового экспорта, показатели которого выросли за минувший год чуть ли не на один миллиард долларов. Просто из-за войны в Украине темпы роста нефтегазовых доходов Азербайджана были значительно более высокими. Этот факт иллюстрирует сопоставление двух цифр.
С одной стороны, объем экспорта нефти за одиннадцать месяцев снизился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 4,8 процента, составив более 24.318 миллиона тонн. Причем сама по себе доля нефтяного сектора в общей структуре экспорта составила 50,42 процента, что значительно ниже показателей прошлых лет. Но, с другой стороны, цена экспортированной нефти возросла на 49,1 процента (!!!), составив около 18,319 миллиарда долларов.
В отличие от нефти, при экспорте газа возросли как его объемы, так и доходы от экспорта. Объем вырос за указанный период на 2,1 процента, то есть почти до 18,648 миллиарда кубометров, что составило 40,75 процента от общего объема экспорта (по итогам 11 месяцев 2021 года было всего 22,62 процента). При этом стоимость экспортированного газа возросла в 3,3 раза, составив более 14,8 миллиарда долларов.
Таким образом, за одиннадцать месяцев прошлого года выручка от экспорта нефти выросла в полтора, а от экспорта газа – в 3,3 раза. Сложившаяся на рынке углеводородов ситуация благоприятствовала значительному росту выручки от их экспорта, что, в свою очередь, помогло решить многие социально-экономические проблемы страны.
Понятно, что на столь впечатляющем фоне показатели экспорта ненефтегазовой продукции выглядят довольно скромно, хотя, повторим, и они существенно возросли…