Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:39

За одиннадцать месяцев минувшего года стоимость внешнеторгового оборота Азербайджана по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилась на 62,9 процента, а стоимость экспорта возросла на 83,5 процента. Как утверждают представители правительства, это стало возможным благодаря дальнейшему расширению внешнеторговых связей и продвижению деловых контактов, повлекших за собой ощутимое расширение как географии азербайджанского экспорта, так и увеличения на 12 процентов количества продукции, экспортируемой страной. Доля промышленной продукции в ненефтяном экспорте Азербайджана превысила 62 процента, а остальные 38 составили экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов, полученных в результате ее переработки.

Оценку правительства подтверждает и статистика Государственного таможенного комитета, по данным которого за одиннадцать месяцев прошлого года во внешнеторговых операциях было задействовано 9.166 тысячи государственных и частных предприятий, а также более 53 тысяч физических лиц, осуществивших за этот период торговые операции со 184 странами мира. Так, внешнеторговый оборот Азербайджана вырос за одиннадцать месяцев по сравнению с аналогичным показателем 2021 года в 1,6 раза, составив более 49.217 миллиарда долларов. При этом экспорт возрос в 1,8 раза, превысив 36,335 миллиарда, а импорт на 23,7 процента, составив свыше 12,881 миллиарда долларов. Таким образом, положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле составило за одиннадцать месяцев прошлого года почти 23,455 миллиарда долларов, что почти в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2021 года, равнявшегося 10,5 млрд. В целом положительную картину внешнеторгового оборота страны по-прежнему омрачает внутренняя структура экспорта, основной объем которого (92,6 процента) вновь пришелся на нефтегазовый сектор. Для сравнения: если объем экспорта продукции нефтегазового сектора Азербайджана составил за указанный период почти 33,65 миллиарда долларов, то в ненефтяном секторе мы имеем куда более скромную цифру – всего лишь порядка 2,7 миллиарда долларов. Причем столь явная диспропорция объясняется вовсе не ухудшением статистики ненефтегазового экспорта, показатели которого выросли за минувший год чуть ли не на один миллиард долларов. Просто из-за войны в Украине темпы роста нефтегазовых доходов Азербайджана были значительно более высокими. Этот факт иллюстрирует сопоставление двух цифр.