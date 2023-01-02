Нед Прайс: Мы привержены продвижению безопасного будущего для региона Южного Кавказа

По его словам, США продолжают поддерживать двусторонние отношения с такими партнерами-единомышленниками, как Европейский союз, и международными организациями, такими как ОБСЕ, для содействия прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией.

Нед Прайс напомнил о встречах госсекретаря США Энтони Блинкена с коллегами из Азербайджана и Армении: «Как вы знаете, несколько раз у государственного секретаря была возможность собрать вместе своих партнеров, коллег из Армении и Азербайджана. Мы продолжим предпринимать шаги, которые, по нашему мнению, имеют лучшие перспективы для продвижения видения безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного региона Южного Кавказа. Мы, конечно, хотим, чтобы сами стороны добились прогресса. Каким будет комплексное решение этого конфликта, решать не нам. Это тяжелая работа, которую должны выполнить сами стороны», - подчеркнул Нед Прайс.