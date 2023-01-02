Азербайджан и Узбекистан проводят политические консультации

Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективу проведения новых политических консультаций между Министерствами иностранных дел двух стран, сообщает МИД Узбекистана.

Переговоры провели министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

Стороны также рассмотрели график запланированных мероприятий, в том числе очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.

При этом подчеркнута важность принятия совместных мер по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в таких сферах, как автомобилестроение, нефтехимия, энергетика и сельское хозяйство.