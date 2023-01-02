Азербайджанские экоактивисты не покинут дорогу Лачин – Ханкенди

Мирный митинг азербайджанских неправительственных организаций (НПО) в Карабахе вблизи района временной дислокации российских миротворцев под Шушой продолжается уже двадцать четвертый день.

Азербайджанские протестующие скандируют лозунги о необходимости первичного мониторинга экологической катастрофы и других последствий незаконной эксплуатации полезных ископаемых в верхней части Карабаха – зоне ответственности российских миротворцев. Мирные протестующие заявляют, что не собираются покидать территорию, пока их требования не будут выполнены.

Отметим, что на дороге Ханкенди - Лачин, проходящей через Шушу, созданы все условия для движения автомобилей снабжения российских миротворцев.