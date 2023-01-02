Де Голль заявил о заговоре против России

«Количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы», - сказал де Голль в интервью изданию AgoraVox.

По его словам, в экономическом и финансовом кризисе «нет вины России».

«Не русские виноваты, русские просто защищаются потому, что против них вынесено 11000 санкций плюс девятый пакет. Ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня», - добавил де Голль.