Посол Ирана в Азербайджане вызван для консультаций в Тегеран
Посол Ирана в Азербайджане Саид Аббас Мусави отбыл для консультаций в Тегеран.
Как сообщает агентство Mehr, состоялась встреча посла с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом.
Консультации посла с министром проходят на фоне нового политического обострения между Азербайджаном и Ираном, военных учений, проводимых Ираном с угрозами в адрес Азербайджана, новых нападок и угроз.
С.А.Мусави представил главе внешнеполитического ведомства Ирана результаты своих двухдневных переговоров с официальными лицами Азербайджана.