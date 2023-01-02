Посол Ирана в Азербайджане вызван для консультаций в Тегеран

Посол Ирана в Азербайджане Саид Аббас Мусави отбыл для консультаций в Тегеран.

Как сообщает агентство Mehr, состоялась встреча посла с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

Консультации посла с министром проходят на фоне нового политического обострения между Азербайджаном и Ираном, военных учений, проводимых Ираном с угрозами в адрес Азербайджана, новых нападок и угроз.

С.А.Мусави представил главе внешнеполитического ведомства Ирана результаты своих двухдневных переговоров с официальными лицами Азербайджана.