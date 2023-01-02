Израиль поможет Азербайджану строить «умные города»
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество в области создания «умных городов» на освобожденных от оккупации территориях, сообщил посол Израиля в Баку Джордж Дик.
«Израильская компания построила молочную ферму в умном селе Агалы Зангиланского района. Другие проекты, в которых мы участвуем или обсуждаем возможность участия, находятся в области управления водными ресурсами, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства. Мы также представили некоторые возможности сотрудничества в области «умных городов»» - сказал Дик.