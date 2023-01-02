Рогозин попросил передать поразивший его осколок Макрону
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в украинском Донецке, отправил извлеченный после операции в Подмосковье осколок послу Франции в России.
Осколок отправлен с сопроводительным письмом, в котором Рогозин просит передать его Макрону, так как «это часть снаряда, выпущенного французской гаубицей Ceasar».
«Этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двоих моих молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей - сиротами», - пишет Рогозин.
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