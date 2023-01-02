Российский солдат оставил жене предсмертную записку: Русские люди ничто

В так называемой «ЛНР» нашли повешенным военного, который рассказал в предсмертной записке, что батальон «Ахмат » правит русскими, забирает деньги и насилует солдат.

«Дорогая, за время, что я тут, я насмотрелся на ад. Столько смертей не было ни в Чечне, ни в Афганистане. Мяса человеческого море. Но ухожу я не потому.

Мы здесь, русские люди ничто, а правят чеченцы. Они бухают, беспредельничают, насилуют, но никто делать ничего не будет.

Ксюха, они отняли все бабки, что ты прислала и сделали со мной кое-что. Пожалуйста, знай, что я сопротивлялся. И помни, что я и ты никому не должны. Теперь так точно. Люблю. Встретимся по ту сторону», - написал он в предсмертной записке.