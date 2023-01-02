В России запретят фиктивные браки с иностранцами

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство подготовило проект закона, исключающий фиктивные браки мигрантов как способ легализовать свой статус в стране.

По ее словам, речь идет о фиктивных браках и фиктивном установлении отцовства для незаконного получения иностранными гражданами легального статуса в России.

Ранее сообщалось, что количество преступлений, которые были совершены иностранными гражданами в России за 11 месяцев 2021 года, выросло почти на 10%.