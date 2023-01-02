Посол Украины раскритиковал главу МИД Израиля
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал главу МИД страны Эли Коэна за разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщила газета The Times of Israel.
«Евгений Корнийчук считает, что разговор Эли Коэна с коллегой представляет собой изменение израильской политики», - отмечает издание.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
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