Американские аналитики прогнозируют распад России. «Ставка будет сделана на ГУАМ и Организацию тюркских государств»

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 12:34

«Когда закончатся боевые действия в Украине, пока неизвестно, но, скорее всего, это будет означать распад Российской Федерации (правопреемницы Советского Союза) в ее нынешнем виде. Экономика России, несомненно, понесла серьезный удар, ее военный потенциал иссякнет, а региональное влияние ослабнет. Границы Российской Федерации через десять или двадцать лет наверняка будут отличаться от нынешних. На фоне окончательного распада Советского Союза и возможного краха Российской Федерации политикам пора готовиться к новой геополитической реальности на евразийском пространстве», - говорится в докладе аналитиков Института Хадсона. Отметим, что Институт Хадсона – американский аналитический центр, основанный в 1961 году. Институт играет роль стратегического исследовательского центра, выполняющего заказы правительства и Вооруженных сил США.

Американские аналитики призвали правительство США быть готовым к возможному сценарию распада Российской Федерации и выработать стратегию безопасности в соответствии с национальными интересами США и приоритетом международной и региональной безопасности. Аналитики призывают реалистически оценить перспективы России к переходу к демократии и рыночной экономике: «1990-е годы показали, что геополитические процессы не преобразили российское общество автоматически. США и их партнеры должны усвоить горькие уроки 1990-х и не тратить ресурсы впустую, тщетно пытаясь преобразовать российское общество, экономику или правительство в демократию западного образца. Эти попытки потерпели неудачу в 1990-х и наверняка провалятся снова. Вместо этого политики должны смиренно признать ограниченность западного влияния в демократизацию России». Аналитики резюмируют: «Непосредственным преемником президента Путина будет такой же националист и автократ. Западным политикам нечего больше надеяться на «умеренного» российского лидера, который хочет мира с соседями и реформ дома». Институт Хадсона прогнозирует, что после распада в России может произойти революция, мятеж или гражданская война – будь то на национальном или региональном уровне. Сдерживание любой внутренней борьбы внутри нынешних международно признанных границ России должно стать главным приоритетом США и их партнеров.

Аналитики привлекают особое внимание к проблеме почти шести тысяч ядерных боеголовок и крупной программы создания химического и биологического оружия. Аналитики считают, что в условиях слабости Москвы там, где членство государств СНГ в НАТО или ЕС представляется нецелесообразным, США следует укреплять отношения на двусторонней или многосторонней основе – особенно за счет региональных группировок, таких как ГУАМ или Организация тюркских государств. Американские аналитики выражают убежденность, что после Путина раскол России продолжится. Также подчеркивается главная проблема поствоенного периода – российские комбатанты: «Политики должны исходить из того, что дальнейшее дробление России скорее будет походить, например, на Чечню 1994 года (жестокий конфликт), чем на Эстонию 1991 года (мирное и прямое отделение)». В некоторых регионах России возникнет множество безработных ветеранов боевых действий. Значительное число российских солдат в Украине – выходцы из считанных регионов Российской Федерации. Тысячи молодых людей из числа этнических меньшинств получат в Украине боевой опыт и вернутся в родные регионы без особого экономического или социального будущего. Многие из этих регионов в прошлом уже имели склонность к независимости или опыт повстанческих движений. Это повысит вероятность внутренних конфликтов. Будут распространяться частные вооруженные группы. Когда рухнет российское государство, может увеличиться количество «частных армий» (формата группы «Вагнер») или субнациональных вооруженных групп (формата 141-го чеченского специального моторизованного полка – так называемых «Кадыровцев»). Эти группы и их лидеры станут влиятельными игроками в послепутинской России – особенно с десятками тысяч ветеранов конфликта в Украине». Институт Хадсона полагает, что образовавшийся после ослабления России вакуум власти в Евразии попытаются заполнить Китай и Турция.