Британская разведка о непрофессионализме российской армии

31 декабря Украина нанесла ракетный удар по зданию школы, расположенной в удерживаемом силами РФ поселке Макеевка под Донецком, в результате чего здание было полностью разрушено и, как подтвердили в Минобороны России, погибло 89 российских военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что масштабы повреждений свидетельствуют о том, что рядом с местом, где остановились военные, хранились боеприпасы, что привело к вторичному взрыву во время ракетного удара.

Добавлено, что здание находилось в 12,5 км от Авдеевского сектора линии фронта, где идут ожесточенные бои.

«Российские военные имеют опыт небезопасного хранения боеприпасов еще до этой войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует потерям РФ», - говорится в сообщении британской разведки.