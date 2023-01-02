Эрдоган пытается переубедить Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен вновь предложить посредничество в переговорах между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил дипломатический источник.

"В наступившем году президент Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня", — сказал он и добавил, что турецкий президент уже сегодня по телефону озвучит свое предложение президентам двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на 4 января запланированы переговоры российского и турецкого президентов. Представитель Эрдогана, в свою очередь, заявил, что лидер Турции рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в среду.