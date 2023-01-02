В Польше обвинили Германию

Замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик обвинил Германию в неуважении из-за отказа Берлина обсуждать вопрос о репарациях, выплат которых за ущерб в годы Второй мировой войны требует Варшава.

Ранее Польша обращалась в ООН с просьбой способствовать началу диалога с Германией по вопросам выплаты репараций. При этом правительство ФРГ направило Варшаве дипломатическую ноту, в которой заявило, что отказывается обсуждать этот вопрос.

«Этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам», - сказал на это Мулярчик. Он добавил, что в ответе Берлина «отсутствует юридическая аргументация». Мулярчик также обвинил Германию в том, что она хочет «обращаться с Польшей как с вассалом».

В то же время он выразил уверенность, что «рано или поздно Берлин будет вынужден изменить точку зрения».