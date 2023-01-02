Эрдоган обсудит с Путиным и перенос хаба в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в среду намерен обсудить предложенный Москвой проект "газового хаба". Об этом сообщил российским СМИ дипломатический источник в Анкаре.

"Это одна из главных тем двусторонней повестки, которая находится под непосредственным контролем двух лидеров. Российская сторона ранее заявила о начале практических шагов. В этой связи лидеры также обсуждают детали, предложения", - сообщил собеседник агентства.

Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.