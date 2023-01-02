В Баку киноман обчистил квартиру родителей на круглую сумму
3 января днем в полицию города Баку поступила информация о крупной краже в одной из квартир на улице Н.Гаджиева в Наримановском районе столицы. Жильцы квартиры заявили о пропаже 50 тыс. манатов и драгоценностей на сумму 30 тыс. манатов, сообщили haqqin.az в МВД.
Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и задержала по горячим следам подозреваемого в совершении преступления. Им оказался сын хозяина дома 2002 года рождения.
На допросе молодой человек сознался, что рассчитывал совершить «профессиональную» кражу, используя приемы и методы из кинофильмов. Задержанный вернул часть денег и драгоценностей.
По факту следственным отделом Управления полиции Наримановского района Баку продолжается расследование.