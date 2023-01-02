МИД Азербайджана ответил Армении

Очередное заявление МИД Армении от 3 января 2023 года относительно протестов на Лачинской дороге совершенно безосновательно и направлено на введение в заблуждение международных партнеров и искусственное нагнетание ситуации.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана в ответ на распространенное накануне внешнеполитическим ведомством Армении заявление относительно продолжающегося уже четвертую неделю на дороге Шуша - Лачин акции протеста азербайджанских экоактивистов.