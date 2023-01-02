В Армении начали умирать от «свиного гриппа»

Два человека скончались в Армении от «свиного гриппа» (H1N1), сказала завотделом Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Ромелла Абовян.

«Сейчас с пневмонией госпитализировано 209 пациентов, из которых 127 (60%) дети. В реанимации 55 человек, из них 47 дети. Также 584 госпитализированы с ОРВИ в разные больницы, причем 96% дети», - сообщила Абовян.

Она призвала не заниматься самолечением и обращаться к медикам.