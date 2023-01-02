США и «Хайят Тахрир аш-Шам» недовольны разворотом Эрдогана к Москве и Асаду о развитии ситуации
Впервые за 11 лет между Турцией и Сирией при посредничестве России состоялись переговоры на высоком уровне, посвященные вопросам безопасности обеих стран. Это событие вызвало волну протестов в контролируемых Турцией районах на севере Сирии.
Как сообщалось ранее, 28 декабря министр обороны Турции Хулуси Акар и директор Национального разведывательного управления (MİT) Хакан Фидан провели в Москве переговоры с министром обороны и начальником разведки Сирии при участии своих российских коллег.
В ходе переговоров обсуждались такие вопросы, как: представляющая угрозу для Турции деятельность террористических группировок на севере Сирии, возвращение беженцев на родину, а также другие проблемы. Стороны договорились продолжить переговоры в избранном формате.
Эти переговоры привели к антитурецким протестам на севере Сирии. Протестующие считают, что Анкара их «продала», и заявляют, что не сдадутся режиму Асада.
После московской встречи Анкара начала переговоры с лидерами политического крыла сирийской оппозиции. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу встретился с лидером Коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Салимом аль-Муслатом, главой Сирийского дискуссионного комитета Бедиром Чамушем и главой временного правительства Коалиции Абдуррахманом Мустафой.
По итогам встречи с Чавушоглу Салим аль-Муслат опубликовал письменное заявление.
«Турция является сильным союзником сирийской революции и оппозиционных сил. Я надеюсь, что Анкара будет придерживаться решений, принятых на переговорах в Женеве и на всех международных площадках, посвященных сирийскому вопросу», - сказал он.
Салим аль-Муслат добавил, что режим Башара Асада не выполняет своих обещаний и занимается «обманными маневрами». По его словам, сирийская оппозиция выступает за начало политического процесса, но для этого должен начаться новый этап, в основу которого должны быть положены принципы справедливости и равенства. Он отметил, что также необходимо обеспечить безопасность и стабильность в регионе.
США также не замедлили выразить свое отношение к переговорам, проведенным в Москве. На вчерашнем брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на вопрос о состоявшихся в России переговорах заявил, что позиция Вашингтона осталась прежней:
«Могу сказать, что наша политика не изменилась. Мы не поддерживаем страны, которые способствуют улучшению отношений с жестоким диктатором Башаром Асадом или поддерживают восстановление его прежних позиций. Мы призываем все государства мира принять во внимание ужасную репутацию режима Асада в области прав человека. Он продолжает угнетать сирийцев в течение последних 12 лет и пытается заблокировать сирийскому народу доступ к гуманитарной помощи».
Недовольны переговорами оказались не только сирийские оппозиционные партии и США, но и радикальная исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», контролирующая большую часть сирийской провинции Идлиб.
Абу Мухаммед аль-Колани – лидер «Хайят Тахрир аш-Шам», которую США и Турция признают террористической организацией, – в четырехминутном видеообращении выразил протест в связи с контактами на высоком уровне между Анкарой и Дамаском. Он назвал переговоры при посредничестве России «серьезной неудачей» и «опасным разворотом, отвлекающим от целей сирийской революции». Абу Мухаммед аль-Колани заявил, что соглашение между Турцией и Сирией создаст «новую угрозу».
При этом лидер «Хайят» призвал поддерживаемые Турцией оппозиционные группировки на севере Сирии «объединиться и создать единый фронт против существующих угроз». По его словам, инициативы, направленные на нормализацию отношений с Сирией, – это «награда режиму Асада». Он также заявил, что его группировка будет сражаться до тех пор, пока действующий режим не будет свергнут.
Между тем базирующееся в Вашингтоне издание Middle East Eye утверждает, что хотя переговоры в Москве и прошли в конструктивной атмосфере, договоренность между сторонами достигнута не была. Источники издания сообщили, что сирийская делегация выдвинула условие, согласно которому все вооруженные группировки на севере страны должны быть объявлены террористическими. Речь шла, помимо прочего, о «Сирийской национальной армии», поддерживаемой Турцией. Однако турецкая сторона отвергла данное условие, а также отказалась выводить свои войска до тех пор, пока не будет найдено политическое решение сирийского кризиса. Кроме того, согласно Middle East Eye, сирийская сторона холодно относится к перспективе совместной с Турцией борьбы против курдской группировки «РПК».
Вопреки данным вашингтонского издания, газета Al Watan, аффилированная с режимом Асада, сообщила со ссылкой на источники в Дамаске, что в ходе московских переговоров Турция выразила готовность полностью вывести свои войска из Сирии.
Анкара не выражает официального отношения к этим сообщениям.