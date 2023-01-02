Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:03

Впервые за 11 лет между Турцией и Сирией при посредничестве России состоялись переговоры на высоком уровне, посвященные вопросам безопасности обеих стран. Это событие вызвало волну протестов в контролируемых Турцией районах на севере Сирии. Как сообщалось ранее, 28 декабря министр обороны Турции Хулуси Акар и директор Национального разведывательного управления (MİT) Хакан Фидан провели в Москве переговоры с министром обороны и начальником разведки Сирии при участии своих российских коллег. В ходе переговоров обсуждались такие вопросы, как: представляющая угрозу для Турции деятельность террористических группировок на севере Сирии, возвращение беженцев на родину, а также другие проблемы. Стороны договорились продолжить переговоры в избранном формате.

Эти переговоры привели к антитурецким протестам на севере Сирии. Протестующие считают, что Анкара их «продала», и заявляют, что не сдадутся режиму Асада. После московской встречи Анкара начала переговоры с лидерами политического крыла сирийской оппозиции. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу встретился с лидером Коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Салимом аль-Муслатом, главой Сирийского дискуссионного комитета Бедиром Чамушем и главой временного правительства Коалиции Абдуррахманом Мустафой. По итогам встречи с Чавушоглу Салим аль-Муслат опубликовал письменное заявление. «Турция является сильным союзником сирийской революции и оппозиционных сил. Я надеюсь, что Анкара будет придерживаться решений, принятых на переговорах в Женеве и на всех международных площадках, посвященных сирийскому вопросу», - сказал он. Салим аль-Муслат добавил, что режим Башара Асада не выполняет своих обещаний и занимается «обманными маневрами». По его словам, сирийская оппозиция выступает за начало политического процесса, но для этого должен начаться новый этап, в основу которого должны быть положены принципы справедливости и равенства. Он отметил, что также необходимо обеспечить безопасность и стабильность в регионе.

США также не замедлили выразить свое отношение к переговорам, проведенным в Москве. На вчерашнем брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на вопрос о состоявшихся в России переговорах заявил, что позиция Вашингтона осталась прежней: «Могу сказать, что наша политика не изменилась. Мы не поддерживаем страны, которые способствуют улучшению отношений с жестоким диктатором Башаром Асадом или поддерживают восстановление его прежних позиций. Мы призываем все государства мира принять во внимание ужасную репутацию режима Асада в области прав человека. Он продолжает угнетать сирийцев в течение последних 12 лет и пытается заблокировать сирийскому народу доступ к гуманитарной помощи». Недовольны переговорами оказались не только сирийские оппозиционные партии и США, но и радикальная исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», контролирующая большую часть сирийской провинции Идлиб. Абу Мухаммед аль-Колани – лидер «Хайят Тахрир аш-Шам», которую США и Турция признают террористической организацией, – в четырехминутном видеообращении выразил протест в связи с контактами на высоком уровне между Анкарой и Дамаском. Он назвал переговоры при посредничестве России «серьезной неудачей» и «опасным разворотом, отвлекающим от целей сирийской революции». Абу Мухаммед аль-Колани заявил, что соглашение между Турцией и Сирией создаст «новую угрозу».