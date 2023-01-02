Лейла Абдуллаева об антиазербайджанской публикации Charlie Hebdo

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева в своем твиттере прокомментировала опубликованную в журнале Charlie Hebdo статью, в которой утверждается, что Азербайджан представляет «угрозу для Армении».

«Вы забыли об опасности, которую представляла Армения во время оккупации 20% территории Азербайджана в течение 30 лет. О какой опасности вы говорите сейчас, когда Азербайджан обеспечивает мир на своих суверенных территориях?» - написала Абдуллаева.