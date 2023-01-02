Россия ожидает очередную партию иранских дронов

Россияне ожидают очередную партию дронов-камикадзе от Ирана, сообщил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий местным СМИ.

По словам Скибицкого, на сегодняшний день россияне использовали примерно 660 иранских дронов, в то время как по контракту предусмотрено 1750.

«По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем еще уточнять. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз», – сказал он.