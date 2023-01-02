Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, будет дуть переменчивый северо-западный ветер, который во второй половине дня сменится на северо-западный, сообщили в Национальном центре гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 5-8°, днем 8-12° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако в некоторых восточных районах возможны небольшие осадки. В горных районах возможен слабый снег. Местами возможен туман. Ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла, в горах 0-5°, днем 5-10° мороза.