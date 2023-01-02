Индийская пресса не считает, что их ракеты помогут Армении

Во время войны 2020 года у армянских Су-30 в качестве системы вооружений были только неуправляемые ракеты, а армянские пилоты не были достаточно подготовлены. Поэтому самолеты Су-30, приобретенные Арменией у России, не были применены в воздухе над зоной боевых действий, пишет портал Indian Defence Research Wing.

«На самом деле пилоты были готовы к выполнению боевых задач даже и с неуправляемыми ракетами (которых было мало). Командование не давало на это приказа. А причина была в том, что отсутствовали разведданные. Не было понимания, где цели, которые следует атаковать. И в этом плане сегодня ничего не изменилось. Поэтому помощь Индии в поставках управляемых ракет и обучении летчиков ценна, но не сделает ВВС Армении зрячими», - говорится в публикации.