Путин направляет гиперзвуковые ракеты к побережью США

Один из самых современных кораблей ВМФ России - фрегат «Адмирал Горшков» - отправился в дальний поход.

Церемония выхода корабля на боевую службу состоялась в среду под руководством президента России Владимира Путина, она прошла в режиме видеоконференции.

Командир корабля Игорь Крохмаль заявил, что перед походом фрегатом пройден полный цикл подготовки. «На корабль загружен боекомплект ракет «Циркон», «Калибр», средств противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы», - сказал Крохмаль.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» отправится в дальний поход в Атлантический и Индийский океаны, а также Средиземное море. По его словам, корабль способен наносить точечные и мощные удары по «противнику на море и на суше». Он отметил, что ракеты «Циркон» могут развивать скорость до 9 Махов и преодолевать любую систему ПВО-ПРО.

«Основные усилия боевого похода будут сосредоточены на противодействие угрозам России, на совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности», - сказал Шойгу.

«После учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки», - сказал министр.