Накануне, 3 января, Палата представителей Конгресса США провела свое первое заседание после напряженных промежуточных выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года. Как сообщалось ранее, по итогам этих выборов Республиканская партия одержала верх в Палате представителей, хотя и с минимальным перевесом. В настоящее время республиканцы занимают 222 места в Палате представителей, 213 мест досталось демократам. Впрочем, последним удалось сохранить свое преимущество в Сенате. В верхней палате Конгресса у них 51 место, а у республиканцев - 49.

Накануне первого заседания новой Палаты представителей бывший президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social заявил, что выделяемая Украине помощь является «чрезмерной», и возобновил свою критику в адрес НАТО. Экс-глава Белого дома полагает, что Вашингтон «слишком сильно» помогает Украине в ее борьбе с вторжением России.

«Старые добрые американские «лохи» оплачивают ОГРОМНОЕ большинство счетов НАТО и выделяют колоссальные средства, которые идут на Украину. Это ОЧЕНЬ НЕСПРАВЕДЛИВО!» - написал Трамп.

Как сообщают американские СМИ, Трамп давно возмущен объемами денег, которые Вашингтон тратит на обязательства по обороне за рубежом, и поддерживает изоляционистскую политику «Америка прежде всего». Будучи президентом, он часто заявлял, что союзники по НАТО «пользуются» США в финансовом отношении, но при этом не соблюдают рекомендаций по расходам на оборону в размере 2 процентов от ВВП, которые альянс согласовал в 2014 году.