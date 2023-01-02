Трамп угрожает перекрыть кислород Украине… Первый провал Конгресса главное на этот час
Накануне, 3 января, Палата представителей Конгресса США провела свое первое заседание после напряженных промежуточных выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года. Как сообщалось ранее, по итогам этих выборов Республиканская партия одержала верх в Палате представителей, хотя и с минимальным перевесом. В настоящее время республиканцы занимают 222 места в Палате представителей, 213 мест досталось демократам. Впрочем, последним удалось сохранить свое преимущество в Сенате. В верхней палате Конгресса у них 51 место, а у республиканцев - 49.
Накануне первого заседания новой Палаты представителей бывший президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social заявил, что выделяемая Украине помощь является «чрезмерной», и возобновил свою критику в адрес НАТО. Экс-глава Белого дома полагает, что Вашингтон «слишком сильно» помогает Украине в ее борьбе с вторжением России.
«Старые добрые американские «лохи» оплачивают ОГРОМНОЕ большинство счетов НАТО и выделяют колоссальные средства, которые идут на Украину. Это ОЧЕНЬ НЕСПРАВЕДЛИВО!» - написал Трамп.
Как сообщают американские СМИ, Трамп давно возмущен объемами денег, которые Вашингтон тратит на обязательства по обороне за рубежом, и поддерживает изоляционистскую политику «Америка прежде всего». Будучи президентом, он часто заявлял, что союзники по НАТО «пользуются» США в финансовом отношении, но при этом не соблюдают рекомендаций по расходам на оборону в размере 2 процентов от ВВП, которые альянс согласовал в 2014 году.
В то же время, находясь в Белом доме, Трамп часто расхваливал президента России Владимира Путина. Сегодня Трамп использует помощь США, оказываемую Украине, в качестве рычага давления на нынешнего президента Джо Байдена.
К слову, Палата представителей, контролируемая республиканцами на первой сессии, так и не смогла избрать спикера. Кандидат от республиканцев Кевин Маккарти, избранный от штата Калифорния, не набрал достаточного количества голосов, чтобы стать спикером в третьем туре голосования. Не смог сделать этого и его оппонент от Демократической партии Жоаким Джеффрис.
Таким образом, Маккарти стал первым за 100 лет кандидатом от большинства на пост спикера, который не прошел этапа первоначального голосования.