МИД Германии призвал продолжить оказывать помощь Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Европу и Запад продолжать оказывать помощь Украине в 2023 году.

«Возобновившиеся в последние дни и недели широкомасштабные российские авиаудары, направленные на преднамеренное и систематическое лишение украинцев средств к существованию, напоминают нам, насколько важна решительная международная поддержка Украины», - сказала Бербок.

По ее словам, перед лицом российской агрессии западные партнеры должны выработать конкретные совместные решения для дальнейшей поддержки Украины.