Президент Эстонии не против русского языка

Президент Эстонии Алар Карис заявил в интервью телеканалу ETV+, что не видит причин бороться с русским языком на фоне происходящих в Украине событий.

Ведущий телеканала отметил, что после начала войны в Украине стали появляться предложения меньше уделять внимания изучению русского языка. Карис ответил, что не согласен с такой позицией.

«Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык сам по себе - культурный язык. И русский нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить. Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой», - пояснил президент Эстонии.

Он также добавил, что «винить в чем-либо язык не стоит».