Представитель президента в Нахчыване выслушал жалобы жителей Ордубада
Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил Ордубадский район и встретился с местными жителями.
На встрече были выслушаны жалобы 44 жителей, на рассмотрение приняты письменные жалобы 54 жителей.
Было отмечено, что проблемы в короткое время будут рассмотрены соответствующими госструктурами и решены.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!