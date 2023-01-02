Представитель президента в Нахчыване выслушал жалобы жителей Ордубада

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил Ордубадский район и встретился с местными жителями.

На встрече были выслушаны жалобы 44 жителей, на рассмотрение приняты письменные жалобы 54 жителей.

Было отмечено, что проблемы в короткое время будут рассмотрены соответствующими госструктурами и решены.