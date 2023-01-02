Украина планирует большое наступление

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью «ABC News» сообщил, что Киев на весну планирует большое наступление, а самые ожесточенные бои ожидаются в марте.

«Это (когда мы увидим больше) освобождение территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации», - сказал Буданов.

По его словам, «это будет происходить по всей территории Украины, от Крыма до Донбасса».

«Наша цель, и мы ее достигнем, - возвращение к границам 1991 года, такой, какой Украину признают все субъекты международного права», - подчеркнул Буданов.

Он не исключил дальнейших ударов по территории России, однако не уточнил, кто за ними будет стоять.

Буданов добавил, что атаки будут происходить «все глубже и глубже» внутри России, но сможет прокомментировать, кто эти удары наносил, только после окончания войны.