Советник президента Украины рассказал о конце войны

Война в Украине не закончится, пока россияне полностью не покинут территорию Украины, включая Крым, а также не выдадут авторов вторжения, написал в своем твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Никто не будет останавливаться… пока россияне не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов «специальной военной операции»/военных преступников, не изучат смысл понятия «международное право», - отметил Подоляк.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что 2023 может стать для Украины победным. По его словам, хороших новостей следует ожидать в середине или во второй половине 2023-го.