В Украине анонсировали скорое развертывание американских ПВО

Подготовка к передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot уже началась, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для СМИ.

«Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась», - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что на сегодняшний день президент Украины Владимир Зеленский и вся дипломатическая команда интенсивно работают над новыми решениями по поставке новых типов западного оружия: «Речь идет, прежде всего, о поставках танков западного образца и другой бронетехники».