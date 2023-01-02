Жаля Агазаде, собкор 19:45

Отсутствие уличного освещения в Баку – старая и постоянно обсуждаемая проблема и одна из главных причин аварий, которые ежегодно уносят жизни сотен пешеходов. Десятки улиц за пределами центра Баку, а также в пригородах столицы погружаются с наступлением темноты во тьму и становятся реально опасными для жизни всех без исключения участников дорожного движения. Жители бакинского поселка Говсан рассказали нам, что часть трассы Зых-Говсан-аэропорт, а также шоссе Говсан-Тюркан месяцами остаются без освещения. Но даже когда свет на этих дорогах периодически включают, он настолько слаб, что пользы от него, практически, нет. Потому и аварии со смертельным исходом или тяжелыми увечьями происходят на этих участках чуть-ли не каждый месяц.

Такая же картина наблюдается и на некоторых отрезках проспекта 8 ноября, в поселках Бинагади и Сабунчи. Аршад Гусейнов, юрист и специалист по организации дорожного движения, сообщил haqqin.az, что в результате исследований фактов дорожно-транспортных происшествий выяснилось, что свыше 85 процентов ДТП происходят в жилых районах, а более 70 процентов из них регистрируются в местах, которые в темное время суток остаются без освещения. «Во всем мире существуют общепринятые стандарты безопасности дорожного движения, - говорит Гусейнов. - Их внедрили уже даже в ряде стран третьего мира. В целом, независимо от того, идет ли речь о столичных городах или о населенных пунктах в регионах, все улицы, дороги и окрестности жилых массивов должны быть в обязательном порядке освещены, поскольку речь идет об общественной безопасности, о защите человеческих жизней». Эксперт утверждает, что, будь решен вопрос освещения дорог, это позволило бы сократить более 30 процентов аварий и ДТП.