Мрак на улицах Баку: погибают сотни людей налицо проблемы в управлении
Отсутствие уличного освещения в Баку – старая и постоянно обсуждаемая проблема и одна из главных причин аварий, которые ежегодно уносят жизни сотен пешеходов.
Десятки улиц за пределами центра Баку, а также в пригородах столицы погружаются с наступлением темноты во тьму и становятся реально опасными для жизни всех без исключения участников дорожного движения.
Жители бакинского поселка Говсан рассказали нам, что часть трассы Зых-Говсан-аэропорт, а также шоссе Говсан-Тюркан месяцами остаются без освещения. Но даже когда свет на этих дорогах периодически включают, он настолько слаб, что пользы от него, практически, нет. Потому и аварии со смертельным исходом или тяжелыми увечьями происходят на этих участках чуть-ли не каждый месяц.
Такая же картина наблюдается и на некоторых отрезках проспекта 8 ноября, в поселках Бинагади и Сабунчи.
Аршад Гусейнов, юрист и специалист по организации дорожного движения, сообщил haqqin.az, что в результате исследований фактов дорожно-транспортных происшествий выяснилось, что свыше 85 процентов ДТП происходят в жилых районах, а более 70 процентов из них регистрируются в местах, которые в темное время суток остаются без освещения.
«Во всем мире существуют общепринятые стандарты безопасности дорожного движения, - говорит Гусейнов. - Их внедрили уже даже в ряде стран третьего мира. В целом, независимо от того, идет ли речь о столичных городах или о населенных пунктах в регионах, все улицы, дороги и окрестности жилых массивов должны быть в обязательном порядке освещены, поскольку речь идет об общественной безопасности, о защите человеческих жизней».
Эксперт утверждает, что, будь решен вопрос освещения дорог, это позволило бы сократить более 30 процентов аварий и ДТП.
«Четыре года назад в нашей стране была принята государственная программа по обеспечению безопасности дорожного движения, - напомнил эксперт, - однако сколько-нибудь заметных результатов она пока не дала. Во многом потому, что в программе четко не определено, кто именно - муниципалитет, исполнительная власть или какое-то другое госучреждение несет ответственность за освещение дорог. Налицо проблемы в управлении».
Между тем представитель госкомпании Bakı Şəhər İşığı сообщил, что проблемы с освещением на проспекте 8 ноября, которые были причиной многочисленных ДТП, уже устранены. Впрочем, в том же Bakı Şəhər İşığı не стали отрицать, что в столице и пригородах неосвещенными по-прежнему остаются десятки улиц.
Обнадеживающая новость поступила от Анара Джафарли, главы пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, который сообщил редакции haqqin.az, что в настоящее время готовится проект освещения Говсанского шоссе.
По словам Джафарли, работы планируется завершить уже в ближайшее время.