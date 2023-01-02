Украинская разведка прогнозирует скорую смерть Путина

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью каналу ABC News выразил надежду на скорую смерть президента России Владимира Путина, причем до окончания войны.

«Конечно. Он болен долго, очень долго», - заявил Буданов на вопрос журналистки, болен ли Путин.

По его словам, Путин болен раком: «Мы просто знаем это - от людей, источников», - подчеркнул Буданов.

На уточняющий вопрос журналистки, когда, по его мнению, умрет Путин, Буданов заявил: «Я думаю, очень скоро. Я надеюсь».

Он также выразил уверенность, что «война должна закончиться до смерти Путина».