Экоактивисты облили краской фасад резиденции премьера Франции ВИДЕО
Во Франции экоактивисты группы «Последняя реконструкция» облили оранжевой краской фасад Матиньонского дворца во Франции, соответствующее видео размещено в социальных сетях.
Матиньонский дворец является официальной резиденцией французского премьер-министра.
После того, как один из экоактивистов облил краской дворец, он сел на землю рядом со зданием и начал выкрикивать лозунги в адрес действующего премьера Франции Элизабет Борн, а также об чрезвычайной ситуации в экологии.
Спустя непродолжительное время экоактивиста забрали правоохранители.