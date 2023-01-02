Экоактивисты облили краской фасад резиденции премьера Франции ВИДЕО

Во Франции экоактивисты группы «Последняя реконструкция» облили оранжевой краской фасад Матиньонского дворца во Франции, соответствующее видео размещено в социальных сетях.

Матиньонский дворец является официальной резиденцией французского премьер-министра.

После того, как один из экоактивистов облил краской дворец, он сел на землю рядом со зданием и начал выкрикивать лозунги в адрес действующего премьера Франции Элизабет Борн, а также об чрезвычайной ситуации в экологии.

Спустя непродолжительное время экоактивиста забрали правоохранители.