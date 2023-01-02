Джейхун Наджафов, собкор 21:17

Фермеры Фарман Гулиев и Назиля Алиева, которые в 2007 году взяли в аренду на законных основаниях землю для животноводческого хозяйства, столкнулись с фактом грубейшего самоуправства со стороны исполнительной власти Самухского района. На земле, которую Фарман Гулиев и Назиля Алиева взяли в аренду сроком на пятнадцать лет, они сумели создать крепкое животноводческое хозяйство, стали разводить скот, наладили его бесперебойное обеспечение кормами.

Словом, все у фермеров складывалось удачно, пока новым главой исполнительной власти района не был назначен Али Годжаев. В 2017 году Годжаев, сославшись на решение Кабинета министров об изменении сельскохозяйственного назначения ряда территорий с животноводства на растениеводство, расторг с фермерами договор и передал землю, которую они арендовали, некоему ООО «Region-Agro». Как сообщил haqqin.az адвокат Мухтар Мустафаев, абсурдность ситуации заключается в том, что в своем решении расторгнуть в одностороннем порядке арендный договор глава исполнительной власти ссылается на неопубликованное решение Кабинета министров, то есть, на документ, который носит исключительно служебный характер. «По Конституции Азербайджана нормативно-правовые акты вступают в силу и подлежат безусловному выполнению только после их официальной публикации, - пояснил Мухтар Мустафаев. - Никто не может принуждаться к исполнению или соблюдению неопубликованного нормативно-правового акта и привлекаться за это к ответственности».

При этом адвокат подчеркнул, что даже если бы решение Кабмина изменить назначение земельных участков было опубликовано, исполнительная власть была обязана предложить действующим арендаторам использовать землю по новому назначению, а не расторгать договор в одностороннем порядке и передавать землю новому арендатору. По мнению Мухтара Мустафаева, глава ИВ Самуха, фактически, принял два неправомерных распоряжения – он прервал арендный договор и передал земли «Region-Aqro» без согласия законных арендаторов. «У исполнительной власти нет письменного согласия Фармана Гулиева и Назили Алиевой о передаче этих территорий «Region-Aqro», - подчеркнул адвокат. После того, как Фарман Гулиев и Назиля Алиева оспорили решение главы исполнительной власти о передаче земли ООО «Region-Aqro», Гянджинский коммерческий суд удовлетворил их иск, затем Гянджинский апелляционный суд поддержал сторону ИВ Самухского района и, наконец, Верховный суд отменил решение Гянджинского апелляционного суда и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение, указав, что исполнительная власть не имеет права аннулировать в одностороннем порядке арендные договоры.