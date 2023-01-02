Самоуправство главы Самуха, который раздавил процветающих фермеров приемная haqqin.az

Джейхун Наджафов, собкор

Фермеры Фарман Гулиев и Назиля Алиева, которые в 2007 году взяли в аренду на законных основаниях землю для животноводческого хозяйства, столкнулись с фактом грубейшего самоуправства со стороны исполнительной власти Самухского района.

На земле, которую Фарман Гулиев и Назиля Алиева взяли в аренду сроком на пятнадцать лет, они сумели создать крепкое животноводческое хозяйство, стали разводить скот, наладили его бесперебойное обеспечение кормами.

Фермеры работали на законных основаниях, пока не вмешалась региональная власть

Словом, все у фермеров складывалось удачно, пока новым главой исполнительной власти района не был назначен Али Годжаев.

В 2017 году Годжаев, сославшись на решение Кабинета министров об изменении сельскохозяйственного назначения ряда территорий с животноводства на растениеводство, расторг с фермерами договор и передал землю, которую они арендовали, некоему ООО «Region-Agro».

Как сообщил haqqin.az адвокат Мухтар Мустафаев, абсурдность ситуации заключается в том, что в своем решении расторгнуть в одностороннем порядке арендный договор глава исполнительной власти ссылается на неопубликованное решение Кабинета министров, то есть, на документ, который носит исключительно служебный характер.

«По Конституции Азербайджана нормативно-правовые акты вступают в силу и подлежат безусловному выполнению только после их официальной публикации, - пояснил Мухтар Мустафаев. - Никто не может принуждаться к исполнению или соблюдению неопубликованного нормативно-правового акта и привлекаться за это к ответственности».

А глава ИВ Годжаев ссылается на неопубликованное решение Кабмина

При этом адвокат подчеркнул, что даже если бы решение Кабмина изменить назначение земельных участков было опубликовано, исполнительная власть была обязана предложить действующим арендаторам использовать землю по новому назначению, а не расторгать договор в одностороннем порядке и передавать землю новому арендатору.

По мнению Мухтара Мустафаева, глава ИВ Самуха, фактически, принял два неправомерных распоряжения – он прервал арендный договор и передал земли «Region-Aqro» без согласия законных арендаторов.

«У исполнительной власти нет письменного согласия Фармана Гулиева и Назили Алиевой о передаче этих территорий «Region-Aqro», - подчеркнул адвокат.

После того, как Фарман Гулиев и Назиля Алиева оспорили решение главы исполнительной власти о передаче земли ООО «Region-Aqro», Гянджинский коммерческий суд удовлетворил их иск, затем Гянджинский апелляционный суд поддержал сторону ИВ Самухского района и, наконец, Верховный суд отменил решение Гянджинского апелляционного суда и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение, указав, что исполнительная власть не имеет права аннулировать в одностороннем порядке арендные договоры.

А вот и неопубликованное постановление экс-премьера Расизаде

И уж совершенно диким на фоне этого постановления Верховного суда выглядит требование вернуть деньги за пользование землей, которое ООО «Region-Aqro», основываясь на опротестованном распоряжении ИВ Самуха, предъявило законным арендаторам - Фарману Гулиеву и Назиле Алиевой.

По словам адвоката, фермеры, у которых в настоящий момент истекает срок аренды, имеют полное право продлить её на основании пункта 4 статьи 13 «Закона об аренде».

«Эти земли являются собственностью государства, - подчеркнул Мухтар Мустафаев, - и их передача в аренду, по счастью, зависит не от прихоти чиновников, а четко регулируется законодательством Азербайджанской Республики».