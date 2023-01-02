США отправят в Украину новое вооружение

США планируют в ближайшие дни и недели отправить в Украину новое вооружение, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, на востоке Украины в последние несколько недель боевые действия были особенно ожесточенными.

«В Вашингтоне считают, что боевые действия продолжатся еще долгое время, в связи с этим Киев продолжит получать помощь в сфере безопасности», - сказал представитель Белого дома.