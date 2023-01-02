ООН свяжется с Анкарой после контактов Эрдогана с Путиным и Зеленским

ООН свяжется с руководством Турции после запланированных на среду телефонных переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, власти Турции за время войны в Украине «охотно делились информацией» относительно подобных телефонных разговоров.

«Я уверен, что по их завершении мы свяжемся с турецкими властями», - указал Дюжаррик.