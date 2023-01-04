Сенат Пакистана выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Сенат Пакистана в среду выдвинул кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия «по урегулированию украинского кризиса», говорится в письме председателя Сената Пакистана Мухаммада Садика Санджрани в Норвежский Нобелевский комитет.

«Российско-украинская война быстро превратилась в ядерную горячую точку, которая могла закончиться катастрофой для всего мира. Благодаря его (Эрдогана) неустанным усилиям, своевременному и эффективному взаимодействию с обеими сторонами он в одиночку предотвратил глобальную катастрофу», - говорится в письме.

Санджрани назвал президента Эрдогана «настоящим государственным деятелем и лидером, который всегда стремится к развитию и процветанию не только своей страны, но региона и мира в целом».