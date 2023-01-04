McDonald's покинет Казахстан

Корпорация McDonald's намерена покинуть Казахстан после того, как сбои, вызванные вторжением России в Украину, оставили центральноазиатскую страну без замены российским мясным поставкам. Ожидается уход сети в течение 6 лет.

Хотя казахстанские предприятия не подпадают под действие санкций против Москвы, McDonald's запретил франшизе закупать мясные котлеты у российских поставщиков, сообщили источники. 24 ресторана McDonald's, принадлежащие ТОО Food Solutions KZ, приостановили работу в ноябре из-за проблем с поставками, пишет Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ситуацией, казахстанский бизнес не мог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и транспортные расходы на транспортировку товаров по огромной стране означали бы ведение бизнеса в убыток. В McDonald's отказались от комментариев.