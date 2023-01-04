Саакашвили попросил расследовать связи между правительствами Грузии и России

«Дорогой Христо, я был давним поклонником вашей работы, но никогда бы не подумал, что однажды мне придётся обратиться к вам за помощью. Как вы, возможно, знаете, ведущая лаборатория США и известный токсиколог из Нью- Йорка определили, что в марте этого года я был отравлен в тюрьме. В марте мне было очень плохо, была высокая температура, рвота, сильное потоотделение, головная боль. Тесты на COVID-19 были отрицательными. С тех пор моё здоровье не улучшилось. Тюремному начальству пришлось перевести меня в госпиталь, где врачи сразу заподозрили отравление. Администрация максимально затягивала процесс, чтобы следов отравления не осталось в крови. К их несчастью, позже в моих волосах и ногтях был обнаружен яд тяжёлого металла.

Я пишу вам открыто, поскольку моя переписка в любом случае контролируется. Не могли бы вы, пожалуйста, изучить подозрительные российские и связанные с Россией движения в Грузии? Общеизвестно, что генерал Беседа и другие сотрудники ФСБ часто приезжали в Грузию. Не могли бы вы, пожалуйста, разобраться в теневых и олигархических схемах, существующих между Грузией и Россией? Я уверен, что там можно многое найти, и это также сыграло бы важную роль в спасении моей жизни», - написал Саакашвили.