О скором военном конфликте России с Казахстаном политолог Игорь Эйдман и экс-глава спецслужб Казахстана Альнур Мусаев комментируют для haqqin.az

Ага Гасымлы, собкор

Под тяжестью западных санкций и прессом сплошных неудач в войне с Украиной, России, судя по всему, явно не до поддержания имиджа «старшего брата» на огромном постсоветском пространстве.

Таково мнение бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, генерал-майора Альнура Мусаева, прокомментировавшего по просьбе haqqin.az недавний прогноз бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) о скором военном конфликте России с Казахстаном.

Отметим, что в своем видеообращении на YouTube Гиркин подчеркнул, что в перспективе Казахстан, как и прежде, представляет для России очередной фронт наступления, который может возникнуть в любой момент.

Неожиданное заявление Гиркина

«В 2023 году я прогнозирую вероятный переход Казахстана в ряды откровенных врагов РФ. Не исключаю также столкновений на российско-казахской границе, - отметил, в частности, Гиркин. – «Вишенкой на торте» стали недавние заявления президента Токаева о том, что Казахстан не станет для России лазейкой для обхода западных санкций. В целом же, в Казахстане сейчас действует откровенно антироссийская власть».

По словам Мусаева, Гиркин хоть и связан с ФСБ, но чего-то существенного в российской политике из себя не представляет.

«А после того, как Россия проигнорировала желание Гиркина проявить себя в войне с Украиной, этот человек вообще обижен на весь мир, - отметил бывший председатель КНБ. – Что же касается отношений России и Астаны, то Путин хочет, чтобы Казахстан, подобно Беларуси, не сходил с орбиты российского влияния. В одно время в Казахстане считали, что Токаев и сам стремится получить особое расположение российского президента. Но в последние полгода это Путин постоянно звонит Токаеву, с чем-то поздравляет его, интересуется межгосударственными договорами и пр. Путинская Россия очень слаба, чтобы доминировать, как прежде, на постсоветском пространстве».

По словам Мусаева, постоянное стремление президента России демонстрировать дружеские отношения с Астаной говорит о слабости позиций.

«Но Токаев не дистанцируется публично от российского президента, поскольку президент Казахстана – это политик, склонный к компромиссам, - считает Мусаев. – Он постоянно находит их, порой даже в ущерб интересам собственной страны, и с Россией, и с Европой, и с Китаем. Этим, кстати, Токаев отличается от президента Азербайджана Ильхама Алиева, который твердо и последовательно отстаивает государственные интересы своей страны».

По мнению Мусаева, казахстанский президент осознает, что Россия постепенно теряет рычаги влияния на бывшие страны СССР.

Альнур Мусаев

«Путин старается остановить окончательный развал структур СНГ, - говорит бывший председатель КНБ. – Он пытается как-то сорганизовать СНГ, но уже всем очевидно, что эта структура проживет год, максимум, два. Как принято в таких случаях говорить, поезд ушел, и Содружество независимых государств, как проект Москвы в качестве альтернативы Советскому Союзу, постепенно прекращает свое существование».   

А.Мусаев отметил, что Кремль несколько ослабил давление на Казахстан после того, как через его территорию в Россию начали проходить подсанкционные товары и, в частности, электроника.

«Видимо, США и Европе пока не до ввода вторичных санкций против Астаны, - считает Мусаев. – Но и Казахстан не пойдет дальше, помогая РФ обходить западные санкции. Все, что Казахстан мог поставить РФ в обход санкций, он уже поставил».

Мусаев утверждает, что в настоящий момент Казахстан ждет притока инвестиций из Европы, которые позволят ему форсировать экспорт углеводородов на Запад. Но поскольку процесс этот разворачивается слишком медленно, Астана старается параллельно развивать отношения с ЕС, Турцией и Китаем.

«В текущем году, если Украина будет с такой же силой выдавливать российские войска со своих территорий, мы станем свидетелями цепной реакции, которая ударит по ОДКБ, - уверен Мусаев. – На данный момент встречи в рамках ОДКБ, практически, уже прекратились, а в наступившем году начнется официальный развал этой организации».

Свою позицию к прогнозу Гиркина выразил для haqqin.az также известный российский политический эксперт, социолог и публицист Игорь Эйдман, который, как и Альнур Мусаев, считает, что Москва в значительной степени утратила рычаги влияния, еще не так давно позволявшие ей диктовать свои условия бывшим республикам СССР.

Игорь Эйдман

«Москва никогда всерьез не воспринимала бывшие советские республики в качестве самостоятельных, независимых государств, территориальную целостность которых следует уважать, - отметил Эйдман. – В Кремле эти государства де-факто воспринимали, как исконно российские территории, незаконно отколовшиеся в связи с крушением СССР. Что же касается Казахстана, то Москва лишь юридически признавала северные территории этой страны казахстанскими. На самом деле, в Кремле их по сей день считают российскими и всегда хотели присоединить к РФ».

По мнению Эйдмана, вторжение в Украину изначально являлось частью плана Путина по созданию новой империи трех славянских государств в составе России, Беларуси и Украины.

«Я еще в 2008 году, после вторжения РФ в Грузию, писал, что Путин будет пытаться захватить Крым и Донбасс, - напомнил политолог. – А затем наступит очередь Северного Казахстана».

Эйдман убежден, что пока Россия проигрывает войну в Украине, Путин не отважится напасть на Казахстан или захватить северные территории этой страны.

«Тем более, что у казахов есть мощная китайская «крыша», - сказал он.

Рассуждая о будущем СНГ, Игорь Эйдман отметил, что в сознании российской политической верхушки СНГ – это территория, которую необходимо вернуть в состав России.

«Поскольку у России нет достаточных ресурсов для агрессии против Молдовы, Казахстана и других государств, Кремль старается воздействовать на политику этих стран, удерживая их в российской сфере влияния, - считает политолог. – И эта политика удается Путину далеко не всегда. Вообще СНГ – это какой-то геополитический атавизм. Следует понимать, что все страны бывшего СССР, кроме абсолютно оккупированной и зависимой от Москвы Беларуси, все больше дистанцируются от России. Мы это видим по Азербайджану, который ориентируется на Турцию, по Казахстану, который интегрируется с Турцией и Китаем, по Узбекистану и даже по Армении, которая ищет союзников на Западе. СНГ – это пережиток прошлого, существовать которому осталось недолго. Как только Россия потерпит поражение в Украине, СНГ не только де-факто, но и де-юре прекратит свое существование. Что же касается ОДКБ, то будущее этой структуры прекрасно сформулировал президент Александр Лукашенко, заявивший на саммите ОДКБ: «Если Россия проиграет войну в Украине, то эту лавочку можно будет закрывать». Думаю, именно так все и произойдет».