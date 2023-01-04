Ага Гасымлы, собкор 4 января 2023, 23:53

Под тяжестью западных санкций и прессом сплошных неудач в войне с Украиной, России, судя по всему, явно не до поддержания имиджа «старшего брата» на огромном постсоветском пространстве. Таково мнение бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, генерал-майора Альнура Мусаева, прокомментировавшего по просьбе haqqin.az недавний прогноз бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) о скором военном конфликте России с Казахстаном. Отметим, что в своем видеообращении на YouTube Гиркин подчеркнул, что в перспективе Казахстан, как и прежде, представляет для России очередной фронт наступления, который может возникнуть в любой момент.

«В 2023 году я прогнозирую вероятный переход Казахстана в ряды откровенных врагов РФ. Не исключаю также столкновений на российско-казахской границе, - отметил, в частности, Гиркин. – «Вишенкой на торте» стали недавние заявления президента Токаева о том, что Казахстан не станет для России лазейкой для обхода западных санкций. В целом же, в Казахстане сейчас действует откровенно антироссийская власть». По словам Мусаева, Гиркин хоть и связан с ФСБ, но чего-то существенного в российской политике из себя не представляет. «А после того, как Россия проигнорировала желание Гиркина проявить себя в войне с Украиной, этот человек вообще обижен на весь мир, - отметил бывший председатель КНБ. – Что же касается отношений России и Астаны, то Путин хочет, чтобы Казахстан, подобно Беларуси, не сходил с орбиты российского влияния. В одно время в Казахстане считали, что Токаев и сам стремится получить особое расположение российского президента. Но в последние полгода это Путин постоянно звонит Токаеву, с чем-то поздравляет его, интересуется межгосударственными договорами и пр. Путинская Россия очень слаба, чтобы доминировать, как прежде, на постсоветском пространстве». По словам Мусаева, постоянное стремление президента России демонстрировать дружеские отношения с Астаной говорит о слабости позиций. «Но Токаев не дистанцируется публично от российского президента, поскольку президент Казахстана – это политик, склонный к компромиссам, - считает Мусаев. – Он постоянно находит их, порой даже в ущерб интересам собственной страны, и с Россией, и с Европой, и с Китаем. Этим, кстати, Токаев отличается от президента Азербайджана Ильхама Алиева, который твердо и последовательно отстаивает государственные интересы своей страны». По мнению Мусаева, казахстанский президент осознает, что Россия постепенно теряет рычаги влияния на бывшие страны СССР.

«Путин старается остановить окончательный развал структур СНГ, - говорит бывший председатель КНБ. – Он пытается как-то сорганизовать СНГ, но уже всем очевидно, что эта структура проживет год, максимум, два. Как принято в таких случаях говорить, поезд ушел, и Содружество независимых государств, как проект Москвы в качестве альтернативы Советскому Союзу, постепенно прекращает свое существование». А.Мусаев отметил, что Кремль несколько ослабил давление на Казахстан после того, как через его территорию в Россию начали проходить подсанкционные товары и, в частности, электроника. «Видимо, США и Европе пока не до ввода вторичных санкций против Астаны, - считает Мусаев. – Но и Казахстан не пойдет дальше, помогая РФ обходить западные санкции. Все, что Казахстан мог поставить РФ в обход санкций, он уже поставил». Мусаев утверждает, что в настоящий момент Казахстан ждет притока инвестиций из Европы, которые позволят ему форсировать экспорт углеводородов на Запад. Но поскольку процесс этот разворачивается слишком медленно, Астана старается параллельно развивать отношения с ЕС, Турцией и Китаем. «В текущем году, если Украина будет с такой же силой выдавливать российские войска со своих территорий, мы станем свидетелями цепной реакции, которая ударит по ОДКБ, - уверен Мусаев. – На данный момент встречи в рамках ОДКБ, практически, уже прекратились, а в наступившем году начнется официальный развал этой организации». Свою позицию к прогнозу Гиркина выразил для haqqin.az также известный российский политический эксперт, социолог и публицист Игорь Эйдман, который, как и Альнур Мусаев, считает, что Москва в значительной степени утратила рычаги влияния, еще не так давно позволявшие ей диктовать свои условия бывшим республикам СССР.