О скором военном конфликте России с Казахстаном политолог Игорь Эйдман и экс-глава спецслужб Казахстана Альнур Мусаев комментируют для haqqin.az
Под тяжестью западных санкций и прессом сплошных неудач в войне с Украиной, России, судя по всему, явно не до поддержания имиджа «старшего брата» на огромном постсоветском пространстве.
Таково мнение бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, генерал-майора Альнура Мусаева, прокомментировавшего по просьбе haqqin.az недавний прогноз бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) о скором военном конфликте России с Казахстаном.
Отметим, что в своем видеообращении на YouTube Гиркин подчеркнул, что в перспективе Казахстан, как и прежде, представляет для России очередной фронт наступления, который может возникнуть в любой момент.
«В 2023 году я прогнозирую вероятный переход Казахстана в ряды откровенных врагов РФ. Не исключаю также столкновений на российско-казахской границе, - отметил, в частности, Гиркин. – «Вишенкой на торте» стали недавние заявления президента Токаева о том, что Казахстан не станет для России лазейкой для обхода западных санкций. В целом же, в Казахстане сейчас действует откровенно антироссийская власть».
По словам Мусаева, Гиркин хоть и связан с ФСБ, но чего-то существенного в российской политике из себя не представляет.
«А после того, как Россия проигнорировала желание Гиркина проявить себя в войне с Украиной, этот человек вообще обижен на весь мир, - отметил бывший председатель КНБ. – Что же касается отношений России и Астаны, то Путин хочет, чтобы Казахстан, подобно Беларуси, не сходил с орбиты российского влияния. В одно время в Казахстане считали, что Токаев и сам стремится получить особое расположение российского президента. Но в последние полгода это Путин постоянно звонит Токаеву, с чем-то поздравляет его, интересуется межгосударственными договорами и пр. Путинская Россия очень слаба, чтобы доминировать, как прежде, на постсоветском пространстве».
По словам Мусаева, постоянное стремление президента России демонстрировать дружеские отношения с Астаной говорит о слабости позиций.
«Но Токаев не дистанцируется публично от российского президента, поскольку президент Казахстана – это политик, склонный к компромиссам, - считает Мусаев. – Он постоянно находит их, порой даже в ущерб интересам собственной страны, и с Россией, и с Европой, и с Китаем. Этим, кстати, Токаев отличается от президента Азербайджана Ильхама Алиева, который твердо и последовательно отстаивает государственные интересы своей страны».
По мнению Мусаева, казахстанский президент осознает, что Россия постепенно теряет рычаги влияния на бывшие страны СССР.
«Путин старается остановить окончательный развал структур СНГ, - говорит бывший председатель КНБ. – Он пытается как-то сорганизовать СНГ, но уже всем очевидно, что эта структура проживет год, максимум, два. Как принято в таких случаях говорить, поезд ушел, и Содружество независимых государств, как проект Москвы в качестве альтернативы Советскому Союзу, постепенно прекращает свое существование».
А.Мусаев отметил, что Кремль несколько ослабил давление на Казахстан после того, как через его территорию в Россию начали проходить подсанкционные товары и, в частности, электроника.
«Видимо, США и Европе пока не до ввода вторичных санкций против Астаны, - считает Мусаев. – Но и Казахстан не пойдет дальше, помогая РФ обходить западные санкции. Все, что Казахстан мог поставить РФ в обход санкций, он уже поставил».
Мусаев утверждает, что в настоящий момент Казахстан ждет притока инвестиций из Европы, которые позволят ему форсировать экспорт углеводородов на Запад. Но поскольку процесс этот разворачивается слишком медленно, Астана старается параллельно развивать отношения с ЕС, Турцией и Китаем.
«В текущем году, если Украина будет с такой же силой выдавливать российские войска со своих территорий, мы станем свидетелями цепной реакции, которая ударит по ОДКБ, - уверен Мусаев. – На данный момент встречи в рамках ОДКБ, практически, уже прекратились, а в наступившем году начнется официальный развал этой организации».
Свою позицию к прогнозу Гиркина выразил для haqqin.az также известный российский политический эксперт, социолог и публицист Игорь Эйдман, который, как и Альнур Мусаев, считает, что Москва в значительной степени утратила рычаги влияния, еще не так давно позволявшие ей диктовать свои условия бывшим республикам СССР.
«Москва никогда всерьез не воспринимала бывшие советские республики в качестве самостоятельных, независимых государств, территориальную целостность которых следует уважать, - отметил Эйдман. – В Кремле эти государства де-факто воспринимали, как исконно российские территории, незаконно отколовшиеся в связи с крушением СССР. Что же касается Казахстана, то Москва лишь юридически признавала северные территории этой страны казахстанскими. На самом деле, в Кремле их по сей день считают российскими и всегда хотели присоединить к РФ».
По мнению Эйдмана, вторжение в Украину изначально являлось частью плана Путина по созданию новой империи трех славянских государств в составе России, Беларуси и Украины.
«Я еще в 2008 году, после вторжения РФ в Грузию, писал, что Путин будет пытаться захватить Крым и Донбасс, - напомнил политолог. – А затем наступит очередь Северного Казахстана».
Эйдман убежден, что пока Россия проигрывает войну в Украине, Путин не отважится напасть на Казахстан или захватить северные территории этой страны.
«Тем более, что у казахов есть мощная китайская «крыша», - сказал он.
Рассуждая о будущем СНГ, Игорь Эйдман отметил, что в сознании российской политической верхушки СНГ – это территория, которую необходимо вернуть в состав России.
«Поскольку у России нет достаточных ресурсов для агрессии против Молдовы, Казахстана и других государств, Кремль старается воздействовать на политику этих стран, удерживая их в российской сфере влияния, - считает политолог. – И эта политика удается Путину далеко не всегда. Вообще СНГ – это какой-то геополитический атавизм. Следует понимать, что все страны бывшего СССР, кроме абсолютно оккупированной и зависимой от Москвы Беларуси, все больше дистанцируются от России. Мы это видим по Азербайджану, который ориентируется на Турцию, по Казахстану, который интегрируется с Турцией и Китаем, по Узбекистану и даже по Армении, которая ищет союзников на Западе. СНГ – это пережиток прошлого, существовать которому осталось недолго. Как только Россия потерпит поражение в Украине, СНГ не только де-факто, но и де-юре прекратит свое существование. Что же касается ОДКБ, то будущее этой структуры прекрасно сформулировал президент Александр Лукашенко, заявивший на саммите ОДКБ: «Если Россия проиграет войну в Украине, то эту лавочку можно будет закрывать». Думаю, именно так все и произойдет».