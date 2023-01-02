Нетаньяху анонсировал новую внешнюю политику Израиля
Новое правительство Израиля проведет ревизию внешней политики страны, будет самостоятельно отстаивать свои интересы, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая на конференции в Иерусалиме.
«Мы проведем ревизию внешних отношений. Наш голос будет слышен во всем мире. Вместо того чтобы склонять головы перед диктатом мирового сообщества, мы гордо будем отстаивать интересы Государства Израиль и страны израильской», - сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия.