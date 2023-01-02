Украина впервые получит танки западной разработки

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил сегодня, 4 января, украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Париж поставит Киеву «лëгкие танки».

«Президент хотел усилить уже оказанную Киеву военную помощь, согласившись на поставку лëгких боевых танков AMX-10RC», - пояснил в беседе с агентством France-Presse (AFP) источник в Елисейском дворце.

По его словам, это первый случай, когда танки западной разработки поставляются украинским вооружëнным силам.

AMX-10RC – французский тяжёлый бронеавтомобиль, часто классифицируемый также как «колëсный танк». Создан фирмой Satory Military Vehicles по заказу ВС Франции в качестве бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), способной также к борьбе с бронетехникой противника.

Оснащению ВСУ эффективной бронетехникой в США и Европе на нынешнем этапе уделяют повышенное внимание. Там активизировались разговоры о необходимости предоставления Киеву так называемых оборонительных танков.