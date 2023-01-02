Азербайджан откроет прямые рейсы на Турецкий Кипр

Наряду с Россией и Кыргызстаном, Азербайджан откроет регулярные прямые рейсы в непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Как сообщает haqqin.az, об этом на заседании парламента Республики заявил министр транспорта ТРСК Эрхан Арикли.

Однако, по словам Э.Арикли правительство России столкнулось с большим давлением со стороны правительства и общественности Греции, а также Греческого Кипра, после чего отложила полеты.