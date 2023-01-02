Зеленский сообщил об успехах на Бахмутском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении заявил, что украинская армия наносит российским войскам многочисленные потери и выбивает оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута.

«Хочу сегодня отметить наших бойцов на Бахмутском направлении, в частности спецподразделение ГУР «Шаман», а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута. Это хороший результат, и я благодарю за него», - рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил Францию за решение поставить Киеву танки западного образца: «Нужно поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одной из оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца – это как раз одна из таких ключевых возможностей», - сказал украинский президент.