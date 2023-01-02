В Украине рассказали о «плане блицкрига» России

Российские войска планировали захватить всю Украину за три недели, а Запад был уверен, что россиянам это удастся, заявил секретарь Службы национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

«Три недели – это включая Львов. У них (России) было два плана. Первый план у них был – до 7 марта. К этому времени они должны были закончить (захват) Левобережья и Киева. Это был крайний срок. Именно в этот день в Минск прибыл гражданин России, а в прошлом гражданин нашего государства Янукович. 7 марта он уже должен был находиться на территории Украины. Потом был следующий этап», - сказал Данилов.

Далее, по его словам, россияне хотели захватить всю Украину до Львова.

По его словам, накануне полномасштабного вторжения многие представители спецструктур стран-партнеров Украины были уверены, что россияне оккупируют страну и ликвидируют ее высшее военно-политическое руководство.

«Я всем говорил: «вы просто нас не знаете. Такого не будет». Ни одна разведка мира, ни одна страна не давала нам шанса – совсем. Они все считали, что у нас не будет таких возможностей», - заявил Данилов.

По его словам, Запад постоянно предупреждал Киев, что уничтожение военно-политического руководства Украины – задача номер один для россиян.

«И их (страны Запада) очень раздражало, когда мы говорили, что этого не будет. Они считали, что мы такие же, как и россияне. Это была глубокая ошибка всех без исключения наших партнеров и наших непартнеров, которые сегодня становятся нашими партнерами», - подытожил Данилов.