Пресс-служба Эрдогана о протестах в Южном Азербайджане

Накануне, на пресс-конференции, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын ответил на вопрос журналистов о жестоком подавлении правительством Ирана акций протеста и о возможности дальнейшего роста беспорядков, особенно с точки зрения влияния на ситуацию в Южном Азербайджане.

Ибрагим Калын заявил, что протесты «вызывают сожаление и беспокойство», добавив: «Я надеюсь, что протесты перейдут в структурированную форму, гарантируя основные права и свободы всех граждан».