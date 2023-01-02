Переговорщик США на Кавказе уходит в отставку

Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер уходит в отставку c 5 января, сообщает Turan.

«…Ожидалось, что он будет занимать эту должность на краткосрочной основе до конца прошлого года», - заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс корреспонденту агентства.

По словам Прайса, уход Рикера "ни в коей мере не подрывает" приверженность США делу обеспечения безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для Южного Кавказа.

Рикер более 30 лет занимал различные должности, в том числе в посольстве США в Великобритании. С марта 2019 по август 2021 года исполнял обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.